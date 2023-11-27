Почеттіно бажає підсилити позицію центрального нападника Челсі та мріє про підписання Віктора Осімхена, повідомляє The Telegraph.

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Лондонці навіть готові побити власний рекорд – минулої зими "сині придбали Енцо Фернандеса за 106,8 млн фунтів (121 млн євро). Сам Осімхен не проти змінити клуб через конфлікти у розташуванні Наполі.

Додамо, що у поточному сезоні Віктор провів 11 матчів за неаполітанців у всіх турнірах, в яких відзначився 6 голами та 2 асистами. Transfermarkt оцінює нігерійця у 120 млн євро.

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