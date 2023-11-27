Челсі може побити трансферний рекорд заради суперзірки Серії А – все через примху Почеттіно
Нападник Наполі Віктор Осімхен став головною трансферною ціллю Челсі на зиму.
Почеттіно бажає підсилити позицію центрального нападника Челсі та мріє про підписання Віктора Осімхена, повідомляє The Telegraph.
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Лондонці навіть готові побити власний рекорд – минулої зими "сині придбали Енцо Фернандеса за 106,8 млн фунтів (121 млн євро). Сам Осімхен не проти змінити клуб через конфлікти у розташуванні Наполі.
Додамо, що у поточному сезоні Віктор провів 11 матчів за неаполітанців у всіх турнірах, в яких відзначився 6 голами та 2 асистами. Transfermarkt оцінює нігерійця у 120 млн євро.
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