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Челси может отказаться от Кавани из-за непомерных аппетитов ветерана

21 января 21:33 111 Читати українською
Челси может отказаться от Кавани из-за непомерных аппетитов ветерана
Эдинсон Кавани / AFP

Лондонский Челси притормозил в своем стремлении подписать форварда французского Пари Сен-Жермен Эдинсона Кавани.

Переход 32-летнего уругвайца под угрозой из-за финансовых требований игрока, сообщает Evening Standard.

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По информации издания, несмотря на желание покинуть Парк де Пренс в январе Кавани не готов отказаться от большой зарплаты. Ныне форвард зарабатывает 360 тысяч фунтов в неделю. Примерно такую же сумму ветеран предпочел бы зарабатывать и в Англии. "Синие" в свою очередь не в восторге от идеи потратить около 15 млн фунтов на 1,5-летний контракт.

К слову, в сезоне 2019/20 Эдинсон Кавани провел 14 матчей во всех турнирах за парижан, в которых забил 5 мячей.

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