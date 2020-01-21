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Челсі може відмовитися від Кавані через непомірні апетити ветерана

21:33 368 Читать на русском
Челсі може відмовитися від Кавані через непомірні апетити ветерана
Едінсон Кавані / AFP

Лондонський Челсі пригальмував у своєму прагненні підписати форварда французького Парі Сен-Жермен Едінсона Кавані.

Перехід 32-річного уругвайця під загрозою через фінансові вимоги гравця, повідомляє Evening Standard.

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За інформацією видання, попри бажання покинути Парк де Пренс у січні Кавані не готовий відмовитися від великої зарплати. Нині форвард заробляє 360 тисяч фунтів на тиждень. Приблизно таку ж суму ветеран волів би заробляти і в Англії. "Сині" не в захваті від ідеї витратити близько 15 млн фунтів на 1,5-річний контракт.

До слова, в сезоні 2019/20 Едінсон Кавані провів 14 матчів у всіх турнірах за парижан, у яких забив 5 м'ячів.

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