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Моуринью прокомментировал возможный трансфер Кавани в Тоттенхэм

17:13 178 Читати українською
Моуринью прокомментировал возможный трансфер Кавани в Тоттенхэм
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью высказался о перспективах форварда ПСЖ Эдинсона Кавани перейти в лондонский клуб.

"У меня очень хорошие отношения с Насером Аль-Хелаифи и Леонардо (президентом и спортивным директором парижского клуба – прим. "Футбол 24"). Я хочу сохранить эти отношения. Хорошие отношения основаны на уважении. Поэтому я не буду говорить об игроке ПСЖ", – цитирует Моуринью BBC.

ПСЖ готов продать Кавани за смешную сумму

Напомним, за Кавани выстроилась очередь из топ-клубов, среди которых наиболее вероятным кандидатом на уругвайца называли мадридский Атлетико. Однако, накануне стороны свернули переговоры – французов не устроило предложение в 10 млн евро, которое предлагали "матрасники". Среди претендентов на форварда называли также английские Челси и Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне Лиги 1 Кавани провел 9 матчей, в которых отметился двумя голами.

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