toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЧЕЛСИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ВОРСКЛА - КАРПАТЫ

Челси – Манчестер Сити – 0:0 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

21:47 422 Читати українською
Челси – Манчестер Сити – 0:0 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча
Челси – Манчестер Сити – видео голов и обзор матча / твиттер Челси

Манчестер Сити победил Челси в серии пенальти и завоевал Кубок английской лиги. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Англия, Кубок английской лиги, финал

Челси – Манчестер Сити – 0:0, пенальти – 3:4

Манчестер Сити с Зинченко победил Челси в серии пенальти и завоевал Кубок английской лиги

Команды не смогли забить хотя бы мяч за 120 минут игрового времени, поэтому пришлось решать вопрос о победителе турнира в серии пенальти. Более меткими оказались игроки Манчестер Сити – из пяти исполнителей ошибся только Сане. Зато у Челси Жоржинью не забил уже первым ударом (Эдерсон без проблем парировал), а Давид Луис попал в стойку.

Кубок английской лигиФинал

Манчестер Сити - Челси: Воскресенье 24 февраля 2019

Манчестер Сити
Матч окончен
0 : 0
( осн. время 0 : 0 )
( пен. 4 : 3 )
Челси
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Челси Челси Манчестер Сити - Челси Видеоновости Манчестер Сити Манчестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
16
мин
Динамо Киев
18:30
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук