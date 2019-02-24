Челси – Манчестер Сити – 0:0 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити победил Челси в серии пенальти и завоевал Кубок английской лиги. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Англия, Кубок английской лиги, финал

Челси – Манчестер Сити – 0:0, пенальти – 3:4

Манчестер Сити с Зинченко победил Челси в серии пенальти и завоевал Кубок английской лиги

Команды не смогли забить хотя бы мяч за 120 минут игрового времени, поэтому пришлось решать вопрос о победителе турнира в серии пенальти. Более меткими оказались игроки Манчестер Сити – из пяти исполнителей ошибся только Сане. Зато у Челси Жоржинью не забил уже первым ударом (Эдерсон без проблем парировал), а Давид Луис попал в стойку.