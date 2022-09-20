Челси получил категорический отказ от известного спортдира и подыскал альтернативу на место соратницы Абрамовича
Спортивный директор Кристоф Фройнд, который уже 16 лет работает в Зальцбурге, решил отказаться от предложения трудоустроиться в Челси.
"Как я уже подтверждал в интервью, мной интересовался Челси. Приглашение от такого большого клуба не только делает честь мне и работе ФК Ред Булл Зальцбург, но и, конечно, нуждается в персональном рассмотрении.
Владелец Челси назвал причину увольнения Тухеля – это не сенсационное поражение в ЛЧ
Однако я решил, что в Зальцбурге мне будет лучше всего и что об изменениях для меня не может быть и речи. Сейчас у нас очень напряженный этап, нужно выполнить важные задачи в австрийской Бундеслиге, Кубке и Лиге чемпионов. Я сосредоточен на этом", – цитирует Кристофа сайт "быков".
Напомним, кресло спортивного директора Челси свободно с июня, когда верная соратница Романа Абрамовича Марина Грановская была уволена. Альтернативным вариантом, как сообщает The Guardian, после отказа Фрейнда стал Тим Штайдтен из Байера.
Эвертон одолел Вест Хэм – Миколенко стал игроком матча АПЛ и приобщился к уникальному достижению, невероятный 35-летний