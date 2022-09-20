Спортивный директор Кристоф Фройнд, который уже 16 лет работает в Зальцбурге, решил отказаться от предложения трудоустроиться в Челси.

"Как я уже подтверждал в интервью, мной интересовался Челси. Приглашение от такого большого клуба не только делает честь мне и работе ФК Ред Булл Зальцбург, но и, конечно, нуждается в персональном рассмотрении.

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Однако я решил, что в Зальцбурге мне будет лучше всего и что об изменениях для меня не может быть и речи. Сейчас у нас очень напряженный этап, нужно выполнить важные задачи в австрийской Бундеслиге, Кубке и Лиге чемпионов. Я сосредоточен на этом", – цитирует Кристофа сайт "быков" .

Напомним, кресло спортивного директора Челси свободно с июня, когда верная соратница Романа Абрамовича Марина Грановская была уволена. Альтернативным вариантом, как сообщает The Guardian , после отказа Фрейнда стал Тим Штайдтен из Байера.