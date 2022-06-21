Челси смирился с очень скромной компенсацией за временное возвращение Ромелу Лукаку в Интер.

Английский и итальянский клубы очень близки к успешному завершению переговоров, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

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Челси согласился на аренду Лукаку за 8 млн евро с определенными бонусами. Это выглядит крошками на фоне 113 млн евро, которые "синие" год назад платили тому же Интеру. Бельгиец открыто конфликтовал с Тухелем и не поражал на поле – 8 голов в 26 матчах АПЛ. Именно Ромелу инициировал свое возвращение в Интер, где он провел два отличных сезона.

Источник добавляет, что этим трансфером занимается уже Тодд Бёли, недавно завершивший приобретение Челси у Романа Абрамовича.

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