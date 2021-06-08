Челси хочет видеть норвежца в своем составе и уже начал переговоры по трансферу Холанда с немецким клубом, утверждает Daily Mail.

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По информации источника, Боруссия просит за 20-летнего форварда 200 миллионов евро. Лондонцы попытаются снизить эту цену. В частности, "шмелям" могут предложить права на воспитанника Челси Тамми Абрахама.

К слову, Холанд также находится в сфере интересов МЮ, Манчестер Сити, Тоттенхэма и Реала. В прошлом сезоне норвежец сыграл за Боруссию 40 матчей, отметившись 40 голами и 11 результативными передачами.

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