На своих официальных ресурсах УЕФА опубликовал символическую сборную ЛЧ, которая состоит из 23 футболистов. Больше всего представителей делегировал в команду Челси – 7. Также стоит заметить, что в списке нет Криштиану Роналду из Ювентуса.

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Вратари: Эдерсон (Манчестер Сити), Тибо Куртуа (Реал), Эдуар Менди (Челси).

Защитники: Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Бен Чилвелл (все – Челси), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Маркиньос (ПСЖ), Дэвид Алаба (Бавария).

Полузащитники: Жоржинью, Мейсон Маунт, Н'Голо Канте (все – Челси), Кевин де Брюйне, Илкай Гюндоган, Фил Фоден (все – Манчестер Сити), Лука Модрич (Реал), Сержиу Оливейра (Порту).

Нападающие: Эрлинг Холанд (Боруссия Д), Килиан Мбаппе, Неймар (оба – ПСЖ), Роберт Левандовски (Бавария), Карим Бензема (Реал), Лионель Месси (Барселона).

Напомним, триумфатором нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов стал Челси, который в финале минимально одолел Манчестер Сити (0:1). Для "пенсионеров" это второй трофей ЛЧ в истории.

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