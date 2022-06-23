Туринцы стремятся продлить контракт с 22-летним центральным защитником, но тот пока игнорирует предложения клуба.

Челси нацелился на лучшего защитника Серии А после ухода двух лидеров

По информации Sky Sports, Де Лигт пока не уверен в перспективах проекта Ювентуса. В то же время, Челси думает над тем, чтобы переманить нидерландца. Отмечается, что в контракте футболиста есть пункт выкупа за 120 млн евро.

Для Челси Де Лигт мог бы стать хорошим усилением центра защиты после потери Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена. Однако лондонцы пока окончательно не решили, будут ли тратить такие деньги на одного игрока.

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