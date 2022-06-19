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Серьезность намерений лондонцев подчеркивает то, что они уже сделали предложение о приобретении Бремера. Защитник является главной трансферной целью "синих" после ухода двух лидеров обороны – Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера.

Заметим, в завершившемся сезоне Бремера признали лучшим защитником Серии А. В 33 поединках он демонстрировал уверенную игру, а также забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

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