Лондонцы стремятся заставить Боруссию Дортмунд отпустить своего звездного бомбардира. Все может решить невероятная сумма денег.

"Пенсионеры" готовят "шмелям" предложение по покупке Эрлинга Холанда за 175 млн евро (150 млн фунтов), информирует The Sun.

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Норвежец является главной целью Челси на лето, а потому клуб готов даже побить трансферный рекорд АПЛ, который принадлежит МЮ (приобретение Погба за 105 млн евро в 2016-м). Кроме того, лондонцы уверены, что смогут выполнить пожелания Эрлинга относительно личных условий контракта.

Представители клуба уже контактировали с Райолой, агентом форварда, для обсуждения нового предложения. Предыдущие попытки завершались неудачами.

Заметим, Холанд также находится в сфере интересов Манчестер Сити и Реала, но именно "сливочные" якобы является приоритетным вариантом для бомбардира. В прошлом сезоне норвежец сыграл за Боруссию 41 матч, отметившись 41 голом и 12-ю результативными передачами.

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