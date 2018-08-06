Челси готов выложить за Облака рекордные 100 млн евро

Лондонский Челси нацелился на голкипера мадридского Атлетико Яна Облака. Основной голкипер "синих" Тибо Куртуа стремится во что бы ни стало перейти в Реал до окончания трансферного окна, поэтому Челси готов оформить рекордный трансфер голкипера.

Челси готов превзойти Ливерпуль, который выложил 75 млн евро с Алиссона – "синие" согласны заплатить 100 млн евро отступных за голкипера мадридского Атлетико Яна Облака, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации портала, трансфер будет оформлен уже в ближайшие сутки, после чего Тибо Куртуа присоединится к мадридскому Реалу.

В прошлом сезоне 25-летний Облак принял участие в 37 матчах испанской Примеры, в которых пропустил 22 гола.