Челсі готовий викласти за Облака рекордні 100 млн євро

Лондонський Челсі націлився на голкіпера мадридського Атлетіко Яна Облака. Основний голкіпер "синіх" Тібо Куртуа прагне будь-що перейти в Реал до закінчення трансферного вікна, тому Челсі готовий оформити рекордний трансфер голкіпера.

Челсі готовий перевершити Ліверпуль, який виклав 75 млн євро з Аліссона – "сині" згідні заплатити 100 млн євро відступних за голкіпера мадридського Атлетіко Яна Облака, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією порталу, трансфер буде оформлений вже в найближчу добу, після чого Тібо Куртуа приєднається до мадридського Реала.

У минулому сезоні 25-річний Облак взяв участь в 37 матчах іспанської Прімери, в яких пропустив 22 голи.