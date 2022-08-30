Англия. АПЛ, 5 тур

Кристал Пэлас – Брентфорд – 1:1

Голы: Заха, 59 – Висса, 88

Фулхэм – Брайтон – 2:1

Голы: Митрович, 48, Данк, 55 (аг) – МакАлистер, 60 (пен)

Саутгемптон – Челси – 2:1

Голы: Лавиа, 28, Армстронг, 45+1 – Стерлинг, 23

Челси сенсационно проиграл Саутгемптону. Начиналось все неплохо для "синих" – Стерлинг завершил комбинацию Хаверца и Маунта, реализовав свой второй момент. Развить успех Челси не удалось. Парни Томаса Тухеля играли откровенно плохо: оборона проваливалась, атаки обрывались простыми ошибками.

Как следствие, Челси пропустил два гола еще до перерыва. Лавиа мощно пробил с линии штрафной без шансов для голкипера – 1:1. Перед перерывом гости побежали в последнюю атаку, но потеряли мяч, Жоржиньо тотально провалился в центре поля, в результате чего Армстронг вышел на ударную позицию и попал в ворота.

Челси имел целый тайм, чтобы исправить ситуацию и не сделал ничего. Ближе к голу, как ни странно, был Саутгемптон. Кукурелья и Силва останавливали мяч на линии собственных ворот. Безысходность была такой, что в компенсированное время даже Менди бегал в чужие владения, чтобы помочь партнерам. Челси восьмой в таблице с 7 очками.

Эвертон удержал ничью с Лидсом – Миколенко принял участие в забитом и пропущенном голах "ирисок"

Брайтон потерпел первое поражение в сезоне. "Чайки" неудачно съездили в гости к Фулхэму, пропустив два гола в начале второго тайма. Сначала Митрович откликнулся на резкую передачу Кебано, а затем Данк срезал в свои ворота прострел Перрейры на контратаке. Брайтон отквитал один мяч с пенальти, но спасти матч не сумел. Команда Грэма Поттера, имея 10 очков, по итогам тура может выпасть из когорты лидеров. У Фулхэма 8 баллов.

Кристалл Пелас имеет ужасный календарь на старте чемпионата (Сити, Арсенал, Ливерпуль), однако производит хорошее впечатление. Патрик Виейра сегодня почти обыграл Брентфорд. Вернее, не Виейра, а Заха. Лидер хозяев открыл счет шикарным ударом в дальний угол. Но на последних минутах Брентфорд отыгрался – Висса нашел свободную зону между защитниками и головой загнал мяч в сетку.