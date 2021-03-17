Челси – Атлетико: стартовые составы и онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
20:51 - Читати українською
Челси в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов принимает Атлетико. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Челси – Атлетико начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24". Первый матч завершился минимальной победой лондонцев.
Челси – Атлетико: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Стартовые составы
Челси:
Атлетико:
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