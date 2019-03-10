Челси – Вулверхэмптон – 1:1 – видео голов и обзор матча

Челси сумел вырвать ничью в матче 30-го тура АПЛ против Вулверхэмптона (1:1).

Первая половина встречи не была богатой на моменты, команды поочередно владели мячом, не заостряя игру.

После перерыва Хименес шокировал хозяев, открыв счет. Игроки Челси пытались выровнять положение, но оборона соперника удачно справлялась с атаками "синих".

Челси в компенсированное время спас ничью в матче против Вулверхэмптона

Только перед финальным свистком лидер лондонского клуба Эден Азар сумел вырвать ничью у Вулверхэмптона.

Таким образом, Челси потерял возможность подняться в турнирной таблице, оставшись на шестой позиции с 57 очками. Вулверхэмптон набрал 46 зачетных баллов и идет прямо за ним.