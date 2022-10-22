В субботу, 22 октября, встретятся Челси и Манчестер Юнайтед. Центральный матч тура начнется в 19:30 по киевскому времени.

Трансляция

Ключевое противостояние 13-го игрового дня АПЛ смотрите на setantasports.com. Прокомментируют игру Иван Громиков и Виталий Волочай.

Ориентировочные составы

Челси: Кепа – Аспиликуэта, Чалоба, Кулибали – Лофтус-Чик, Ковачич, Жоржинью, Маунт, Кукурелья – Хаверц, Обамеянг.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Линделеф, Мартинес, Маласия – Каземиро, Фред, Антони, Бруну Фернандеш, Санчо – Рашфорд.

Арбитры

Главный рефери – Стюарт Аттвелл, ассистенты: Даррен Канн и Харри Леннард, четвертый рефери – Майкл Селисбюри, судьи VAR: Макл Оливер, Ричард Вест.

Текущая форма

Субботние соперники соседствуют в турнирной таблице. Челси идет четвертым с 20 очками. На ступеньку ниже и на пункт меньше у ребят Эрика Тен Хага. Следовательно, победа одной из команд позволит ей вплотную приблизиться к лидерам и притормозить конкурента.

В среду команда Грэма Поттера прервала выигрышную серию, которая составляла четыре матча. Челси на выезде не смог победить Брентфорд – 0:0. В общей сложности под руководством нового наставника "синие" провели четыре матча, в которых пропустили только один гол и набрали 10 очков. Впрочем, все оппоненты Челси (Кристалл Пелас, Вулверхэмптон, Астон Вилла, Брентфорд) находились не выше 10-й строчки в турнирной таблице. Сражение с МЮ станет первой серьезной проверкой для Поттера.

После погрома в дерби (поражение 3:6) манкунианцы выглядят внушительно и потеряли очки только с Ньюкаслом – 0:0. В прошлом туре Манчестер Юнайтед нанес Тоттенхэму второе поражение в АПЛ (2:0). На очереди еще одна команда из столицы?

История противостояний

Последние четыре поединка этих команд завершались ничейными результатами. А еще раньше победы праздновал Манчестер Юнайтед. В общей сложности лондонцы не выигрывали у МЮ в рамках Премьер-лиги уже 9 матчей. В последний раз "синие" торжествовали еще в 2017-м году.

Кадровая ситуация

Список футболистов МЮ, которые будут пропускать субботнюю встречу, довольно велик. Арон Ван-Биссака, Донни ван де Бек, Аксель Туанзебе и Брэндон Уильямс длительное время находятся вне игры. Вскоре на поле должны вернуться Харри Магуайр и Антони Марсьяль, однако они тоже не играли в последних поединках.

Еще одна потеря Манчестер Юнайтед вызвана не травмой. История с отстранением Криштиану Роналду от тренировок с первой командой является едва ли не самым громким событием последних дней. Чем завершится холодная война 37-летней звезды и главного тренера, сказать сложно. Однако точно известно, что в субботу Криштиану не сыграет.

У Челси три существенные потери. В этом году точно не сыграет Н'Голо Канте. Долгое время пропустит и защитник Уэсли Фофана. На несколько недель выбыл еще один защитник Рис Джеймс. Накануне заболел Конор Галлахер, однако выход хавбека на игру с МЮ не исключен.