Трансляція

Ключове протистояння 13-го ігрового дня АПЛ дивіться на setantasports.com. Прокоментують гру Іван Громіков та Віталій Волочай.

Орієнтовні склади

Челсі: Кепа – Аспілікуета, Чалоба, Кулібалі – Лофтус-Чік, Ковачіч, Жоржінью, Маунт, Кукурелья – Хаверц, Обамеянг.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Лінделеф, Мартінес, Маласія – Каземіро, Фред, Антоні, Бруну Фернандеш, Санчо – Рашфорд.

Арбітри

Головний рефері – Стюарт Аттвелл, асистенти: Даррен Канн та Харрі Леннард, четвертий рефері – Майкл Селісбюрі, судді VAR: Макл Олівер, Річард Вест.

Поточна форма

Суботні суперники є сусідами у турнірній таблиці. Челсі йде четвертим з 20 очками. На щабель нижче та на пункт менше у хлопців Еріка Тен Хага. Відтак, перемога однієї з команд дозволить їй впритул наблизитися до лідерів і пригальмувати конкурента.

У середу команда Грема Поттера перервала виграшну серію, яка становили чотири матчі. Челсі на виїзді не зміг перемогти Брентфорд – 0:0. Загалом під керівництвом нового наставника "сині" провели чотири матчі, у яких пропустили лише один гол і набрали 10 очок. Зрештою, усі опоненти Челсі (Крістал Пелас, Вулверхемптон, Астон Вілла, Брентфорд) перебували не вище 10-ї сходинки у турнірній таблиці. Битва з МЮ стане першою серйозною перевіркою для Поттера.

Після погрому в дербі (поразка 3:6) манкуніанці виглядають переконливо і втратили очки лише з Ньюкаслом – 0:0. У минулому турі Манчестер Юнайтед завдав Тоттенхему другої поразки в АПЛ (2:0). На черзі ще одна команда зі столиці?

Історія протистоянь

Останні чотири поєдинки цих команд завершувалися нічийними результатами. А ще раніше перемоги святкував Манчестер Юнайтед. Загалом лондонці не вигравали у МЮ в рамках Прем’єр-ліги вже 9 матчів. Востаннє "сині" тріумфували ще у 2017-му році.

Кадрова ситуація

Список футболістів МЮ, які пропускатимуть суботню зустріч доволі великий. Арон Ван-Біссака, Донні ван де Бек, Аксель Туанзебе та Брендон Вільямс тривалий час перебувають поза грою. Невдовзі на поле мають повернутися Харрі Магуайр та Антоні Марсьяль, однак вони теж не грали в останніх поєдинках.

Ще одна втрата Манчестер Юнайтед викликана не травмою. Історія з відлученням Кріштіану Роналду від тренувань з першою командою є чи не найбільш гучною подією останніх днів. Чим завершиться холодна війна 37-річної зірки та головного тренера, сказати складно. Однак достеменно відомо, що у суботу Кріштіану не зіграє.

У Челсі три суттєві втрати. Цього року точно не зіграє Н'Голо Канте. Тривалий час пропустить і захисник Уеслі Фофана. На кілька тижнів вибув ще один оборонець Ріс Джеймс. Напередодні занедужав Конор Галлахер, однак вихід хавбека на гру з МЮ не виключений.