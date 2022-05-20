Челси и Лестер разошлись миром в перенесенном поединке 27-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Мэддисон открыл счет, закрутив мяч в ближний угол, но Алонсо еще до перерыва красивым ударом выровнял ситуацию на табло. Гораздо ближе к второму голу были "пенсионеры", но забить им больше не было суждено.

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