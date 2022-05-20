Челси – Лестер – 1:1 – видео голов и обзор матча
10:17 - Читати українською
Челси и Лестер разошлись миром в перенесенном поединке 27-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
Мэддисон открыл счет, закрутив мяч в ближний угол, но Алонсо еще до перерыва красивым ударом выровнял ситуацию на табло. Гораздо ближе к второму голу были "пенсионеры", но забить им больше не было суждено.
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Итоговая ничья никак не повлияла на размещение команд в турнирной таблице. Челси просто закрепился на третьей строчке с 71 зачетным баллом. Лестер остался на девятом месте, имея в своем активе 49 пунктов.
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