Челси – Динамо: предматчевая пресс-конференция Маурицио Сарри

Главный тренер Челси Маурицио Сарри поделился мыслями относительно матча 1/8 финала Лиги Европы против киевского Динамо.

"Динамо – это хорошая и молодая команда с быстрыми флангами, они опасны на контратаках. Нам нужно провести два очень хороших матча, чтобы пройти дальше. Английским командам очень сложно конкурировать в еврокубках, ведь у нас тяжелый график. Мы сыграем матч АПЛ за 62 часа после игры с Динамо, это очень рано.

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У нас сейчас нет проблем с травмами и болезнями, однако игроки немного устали. Поэтому в матче Лиги Европы мы проведем небольшую ротацию. Однако это вовсе не означает, что мы отдаем предпочтение борьбе за попадание в первую четверку в АПЛ. Лига Европы – не менее важная цель для нас.

На данный момент мы сыграли на шесть, семь, восемь матчей больше, чем другие европейские команды. 8 матчей – это два месяца с поединками посреди недели и два месяца без тренировок. Английским клубам трудно быть конкурентоспособными в Европе", – цитирует Сарри официальный твиттер Челси.

Напомним, матч 1/8 Лиги Европы Челси – Динамо состоится завтра, 6 марта, начало в 22:00.

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