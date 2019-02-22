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Челси – Мальме – 3:0 – видео голов и обзор матча

11:37 50 Читати українською
Челси – Мальме – 3:0 – видео голов и обзор матча
Челси – Мальме – 3:0 – видео голов и обзор матча

 Челсі розгромив Мальме у 1/16 финала Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Лига Европы, 1/16 финала

Челси – Мальме – 3:0 (2:1)

Гол: Жиру, 55, Баркли, 74, Хадсон-Одой, 84

Удаление: Бентгссон, 73 (Мальме)

Названы претенденты на игрока недели в Лиге Европы

Английский клуб победил в первом матче на выезде со счетом 2:1, поэтому не имел особого давления перед домашним матчем против Мальме. "Синие" забили первый гол уже во втором тайме, а за ним в ворота шведской команды залетело еще 2 мяча.

Как итог, разгромная, но ожидаемая победа подопечных Сарри 3:0 и проход в следующий раунд соревнования. Жеребьевка пар следующего раунда Лиги Европы состоится сегодня, 22 февраля в 14:00.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига Европы1/16 финала

Челси - Мальме: Четверг 21 февраля 2019

Челси
Матч окончен
3 : 0
Мальме
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Лига Европы Челси Челси Видеоновости Челси - Мальме
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