Челсі – Мальме – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Челсі розгромив Мальме у 1/16 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ліга Європи, 1/16 фіналу

Челсі – Мальме – 3:0 (2:1)

Гол: Жиру, 55, Барклі, 74, Хадсон-Одой, 84

Вилучення: Бентгссон, 73 (Мальме)

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Англійський клуб переміг у першому матчі на виїзді з рахунком 2:1, тому не мав особливого тиску перед домашнім матчем проти Мальме. "Сині" забили перший гол вже у другому таймі, а за ним у ворота швецької команди залетіло ще 2 м’ячі.

Як підсумок, розгромна, але очікувана перемога підопічних Саррі 3:0 та прохід у наступний раунд змагання. Жеребкування пар наступного раунду Ліги Європи відбудеться сьогодні, 22 лютого о 14:00.