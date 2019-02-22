Челсі – Мальме – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Ліга Європи — 12:00 883
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Чеський ляпас Генку Маліновського, англійські розгроми, Інтер розриває без Ікарді, – підсумки 1/16 фіналу ЛЄ
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Динамо – Олімпіакос: Бойко фантастичний, Соль результативний, успіх командний – остання надія України в Лізі ЄвропиЛіга Європи — 02:08 12257
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Динамо – Олімпіакос: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи – як це булоЛіга Європи — 00:03 8223
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Визначились всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи – Динамо дізналось потенційних суперниківЛіга Європи — 21 лют 17424
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Айнтрахт – Шахтар: закономірний виліт "гірників" з долею невезіння, топ-атака німців та неприємна тенденція донеччанЛіга Європи — 21 лют 9943