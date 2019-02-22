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Челсі – Мальме – 3:0 – відео голів та огляд матчу

11:37 579 Читать на русском
Челсі – Мальме – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Челсі – Мальме – 3:0 – відео голів та огляд матчу

 Челсі розгромив Мальме у 1/16 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ліга Європи, 1/16 фіналу

Челсі – Мальме – 3:0 (2:1)

Гол: Жиру, 55, Барклі, 74, Хадсон-Одой, 84

Вилучення: Бентгссон, 73 (Мальме)

Названі претенденти на гравця тижня у Лізі Європи

Англійський клуб переміг у першому матчі на виїзді з рахунком 2:1, тому не мав особливого тиску перед домашнім матчем проти Мальме. "Сині" забили перший гол вже у другому таймі, а за ним у ворота швецької команди залетіло ще 2 м’ячі.

Як підсумок, розгромна, але очікувана перемога підопічних Саррі 3:0 та прохід у наступний раунд змагання. Жеребкування пар наступного раунду Ліги Європи відбудеться сьогодні, 22 лютого о 14:00.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга Європи1/16 фіналу

Челсі - Мальме: Четвер 21 лютого 2019

Челсі
Матч завершено
3 : 0
Мальме
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Челсі Челсі Відеоновини Ліга Європи Челсі - Мальме
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