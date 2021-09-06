Збірна України їде в гості до Чехії на контрольний матч. Який прогноз букмекерів на гру Чехія – Україна, підкаже "Футбол 24".

Товариський матч Чехія – Україна відбудеться у Пльзені 8 вересня. Початок – о 21:45 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Чехія – Україна: прогноз букмекерів на матч

Популярна контора PariMatch незначним фаворитом зустрічі вважає Україну. На перемогу "синьо-жовтих" виставили коефіцієнт 2.6, а на успіх Чехії дають 2.75. Нічия – 3.3.

Фахівці 1xBET ще більше вірять у збірну України. Звитяга команди Олександра Петракова оцінена коефіцієнтом 2.42, а тріумф чехів – 2.99. Нічия – 3.3.

Матч очікується не надто результативним. На стандартний тотал більше (2,5) пропонують поставити за 2.24, а на відповідний тотал менше дають малий коефіцієнт 1.65.

Україна та Чехія раніше зустрічалися 4 рази. У товариському матчі 2011-го "синьо-жовті" розгромно програли чехам, але в офіційних поєдинках Ліги націй-2018 наші хлопці двічі здолали суперника.

Збірна України має "вікно" для спарингу, адже пропускає шостий тур кваліфікації до ЧС-2022. У перших п'яти матчах відбору "синьо-жовті" грали виключно внічию. Новий тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим невдало дебютував проти Казахстану, але потім вдома відібрав очки у Франції. Україна посідає третє місце у своїй групі, а Чехія – друге.

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