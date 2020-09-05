Из-за сложной ситуации с COVID-19 в составе хозяев было принято решение отказаться от проведения матча в понедельник (7 сентября), информирует официальный Twitter сборной Чехии.

Куртуа вернулся из расположения сборной Бельгии в Реал – у голкипера были парадоксальные тесты на коронавирус

Еще перед победным матчем против Словакии (3:1) в чешской делегации были обнаружены два положительных теста на COVID-19. Игру первого тура все же решили провести, но новое тестирование после нее дало еще один положительный результат. Во избежание массового распространения болезни, игроков отправили в расположение своих клубов, а матч с шотландцами отменили.

Добавим, что больных коронавирусом обнаружили и в других сборных – Франции, Италии, Греции, Бельгии, Испании.

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