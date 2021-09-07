"Я думаю, что игроки, которые выступают в АПЛ, в представлении не нуждаются. Ярмоленко рассказывать о них ничего, поскольку игроки (Соучек и Цоуфал, игроки Вест Хэма – прим.) являются лидерами команды. То, как чехи сыграли на Евро-2020 – они заслуживают уважения как команда. Завтра нам предстоит сыграть зрелищный матч.

Чехия – Украина: предматчевая пресс-конференция Александра Петракова – причины ротации, шансы вратарей и дуэта Зари

Со стороны всегда очень трудно наблюдать, переживать, болеть. Честно говоря, вообще не представляю чувства любого главного тренера. Если однажды я стану главным тренером, наверное, я сразу останусь без волос. Со стороны на трибуне всегда труднее, чем на поле. Насчет завтрашней игры – надеюсь, матч будет зрелищным. Мы очень уважаем соперника, но у нас есть свои цели. Нам нужно выходить, делать результат, и с хорошим настроением готовиться к следующим играм.

Повлияло ли отцовство на мою игру на футбольном поле? К сожалению, у нас, спортсменов, жизнь, что через месяц после рождения дочери я не успел даже трех ночей с ней провести. Но в целом, я мотивирован больше, чем когда-либо. Правду говорят, что когда у тебя появляется ребенок – твоя жизнь меняется по мановению руки", – поделился Зинченко на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что матч Чехия – Украина состоится в среду, 8 сентября. Начало поединка в 21:45.

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