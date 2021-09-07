"Я думаю, що гравці, які виступають в АПЛ, представлення не потребують. Ярмоленку розповідати про них нічого, оскільки гравці (Соучек та Цоуфал, гравці Вест Хема – прим.) є лідерами команди. Те, як чехи зіграли на Євро-2020 – вони заслуговують на повагу як команда. Завтра нам належить зіграти видовищний матч.

Чехія – Україна: передматчева прес-конференція Олександра Петракова – причини ротації, шанси воротарів і дуету Зорі

З боку завжди дуже важко спостерігати, переживати, вболівати. Чесно кажучи, взагалі не уявляю почуття будь-якого головного тренера. Якщо одного разу я стану головним тренером, напевно, я відразу залишуся без волосся. З боку на трибуні завжди важче, ніж на полі. Щодо завтрашньої гри – сподіваюся, матч буде видовищним. Ми дуже поважаємо суперника, але у нас є свої цілі. Нам потрібно виходити, робити результат, і з хорошим настроєм готуватися до наступних ігор.

Чи вплинуло батьківство на мою гру на футбольному полі? На жаль, у нас, спортсменів, таке життя, що через місяць після народження доньки я не встиг навіть трьох ночей з нею провести. Але в цілому я мотивований більше, ніж будь-коли. Правду кажуть, що коли у тебе з'являється дитина – твоє життя змінюється за помахом руки", – поділився Зінченко на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, що матч Чехія – Україна відбудеться у середу, 8 вересня. Початок поєдинку о 21:45.

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