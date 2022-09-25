Никаких проблем у пиренейцев не возникло. Они без сверхусилий отправили в ворота соперника по два мяча в каждом из таймов. Перед перерывом Чехи упустили шанс возродить интригу с пенальти. Отметим, что Роналду лишь ассистировал и помог организовать первый гол.

Лига наций: Швейцария удержала сенсационную победу над Испанией, Португалия разгромила Чехию

Благодаря этой победе и поражению Испании в параллельном матче Португалия вышла на первое место в группе. Уже 27 сентября эти команды в очном противостоянии определят, кто сыграет в финальной части. Чехия опустилась на дно квартета.