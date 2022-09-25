Чехия – Португалия – 0:4 – видео голов и обзор матча
08:26 - Читати українською
Португалия обыграла Чехию в рамках 5-го тура Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Диогу Далот 33’
Бруну Фернандеш 45+2’
Диогу Далот 52’
Диогу Жота 82’
33’ Диогу Далот
45+2’ Бруну Фернандеш
52’ Диогу Далот
82’ Диогу Жота
Никаких проблем у пиренейцев не возникло. Они без сверхусилий отправили в ворота соперника по два мяча в каждом из таймов. Перед перерывом Чехи упустили шанс возродить интригу с пенальти. Отметим, что Роналду лишь ассистировал и помог организовать первый гол.
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Благодаря этой победе и поражению Испании в параллельном матче Португалия вышла на первое место в группе. Уже 27 сентября эти команды в очном противостоянии определят, кто сыграет в финальной части. Чехия опустилась на дно квартета.
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