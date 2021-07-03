Сборная Чехии поражает своей мистически-циклической природой. С 1992 года "народная команда" чередует провальное выступление на чемпионате Европы с чрезвычайно успешным, а на нынешнем Евро "пивовары" возвращают свой 2004-й – тогда они переиграли Нидерланды (правда, в группе), а в четвертьфинале чехи встретились с Данией. Даже на индивидуальном уровне история повторяется: 17 лет назад лучшим бомбардиром турнира стал чех Милан Барош, который забил 5 голов – сегодня же к этому статусу рвется чех Патрик Шик, в активе которого уже 4 мяча. Осталось забить всего один раз.

Чехия выбила Нидерланды с Евро-2020: расплата де Бура за нерешенные проблемы, лучший матч Голеша и шикарный Шик

В 2004-м агрессивный футбол Чехии вылился в разгром датчан, однако сегодня поверить в подобное завершение матча трудно. Дело не только в мощности нынешней "красной гвардии", но и в стиле "народной команды" – она ​​уступает в классе большинству участников плей-офф Евро-2020, а особенно сильно коллектив проседает в работе с мячом. Подопечные Ярослава Шилгавы не провели ни одного разрезного паса на турнире и идут среди аутсайдеров по количеству обыгрышей на дриблинге, а весь креатив сводится к фланговым проходам, врываниям опорников в штрафную и подачам.

С таким футболом чехам не светила бы и 1/8 финала, но у них в арсенале есть два грозных оружия – агрессивный прессинг и игровая дисциплина. На групповом этапе "народная команда" держалась на равных с Австрией по числу прессинг-действий на чужой трети, а грамотная работа по персональным ориентировкам помогла победить Нидерланды в плей-офф.

Подопечные Ярослав Шилгавы смело накрывали "оранье" на старте розыгрышей, а по ходу продвижения их атаки Барак и Голеш не отпускали от себя де Йонга и Вейналдума. Как следствие, Фрэнки почти все передачи отдал назад, Джини выполнил всего 1 касание в штрафной, де Лигт выключился под давлением Шика, а голландцы создали всего 1 настоящий момент, проиграв со счетом 0:2.

Чехи не создают большого количества моментов, но прекрасная реализация и умение нивелировать сильные стороны соперника вытягивают команду. Проблема заключается в том, что на Данию хорошего стартового плана мало – здесь необходимо быть супергибким.

"Красная гвардия" только в матче против Уэльса в 1/8 финала использовала 4 схемы, не учитывая изменения флангов фулбэками и перевода Кристенсена из центра в опорную зону и обратно в рамках одной модели. Аналогичная картина наблюдалась и с Бельгией, и с Россией. Подготовиться к коллективу Каспера Юлманда очень непросто, а реагировать на ходы по ходу встречи еще труднее.

Тактическую гибкость Дания добивает созданием большого количества чрезвычайно качественных моментов. По среднему показателю ожидаемых голов "красная гвардия" на Евро-2020 идет второй (1,95 xG, больше только у Нидерландов и Испании), по качеству реализации – четвертой (разница между ожидаемыми и реальными голами составляет +1,2 xG). За последние 2 матча скандинавы выбросили аж 32 удара в 5,8 xG, забив 8 голов. На групповом этапе датчане тоже шли в топ-3 команд по всем атакующим метрикам. Этот коллектив очень агрессивный и при этом хорошо организованный.

Чехи со столь мощными соперниками еще не встречались. Самое важное, у Дании даже не заметно явных слабых мест – о них можно только догадываться. В частности, вызывают вопросы по работе против качественного среднего блока – "красную гвардию" в первые 20-30 минут очень качественно сдерживали россияне и валлийцы. К счастью для Каспера Юлманда, его визави не смогли ничего ответить на смену тактики со стороны скандинавов, но Ярослав Шилгавы считается специалистом по построению средних блоков. Его сборная выиграла центр поля у Нидерландов, поэтому сегодня нас ожидает очень интересная битва.

Кадровая ситуация

Сборная Чехии получила сразу две положительные новости перед матчем против Дании – с дисквалификации вернулся основной левый защитник Боржил, а капитан Дарида залечил травму. Других проблем в лагере "народной команды" нет, однако у Ярослава Шилгавы теперь головная боль по стартовому составу – Барак и Кадержабек здорово зарекомендовали себя с Нидерландами. Станет ли их менять тренерский штаб? Вечером узнаем, но выход кэпа в старте таки можно спрогнозировать.

У датчан аналогичная ситуация – Васс и Поульсен выздоровели, вернувшись в общую группу, однако места в основе им теперь никто не гарантирует. Слишком сильно в 1/8 финале сыграли Ларсен и Дольберг. Под вопросом было участие Кьяера, которого травмировали в поединке с Уэльсом, но капитан уже успел восстановиться – его готовят под старт. Дисквалифицированных в составе "красной гвардии" нет.

Ориентировочные составы на матч Чехия – Дания

Чехия: Вацлик – Цоуфал, Челюстка, Калас, Боржил – Голеш, Соучек – Масопуст, Дарида, Шевчик – Шик

Дания: Шмейхель – Кристенсен, Кьяер, Вестергор – Васс, Дилэйни, Хёйберг, Меле – Дамсгор, Брейтуэйт – Дольберг

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

После вылета Нидерландов и Франции говорить о каком-то статусе фаворитов противостояния смешно. На Евро-2020 каждый может вынести каждого – и в этом заключается главная надежда сборной Чехии. Если же отойти от лирики, то все будет зависеть от качества среднего блока и качества прессинга, а также от способности адаптироваться под тактические перестановки датчан. Победа над "оранье" показала, что подопечные Ярослава Шилгавы способны перекрыть кислород любому сопернику.

Учитывая этот факт, прогнозировать разгром "народной команды" не стоит. Чехия не пропускала на турнире больше одного гола и вряд ли посыплется сегодня – впрочем, для прохода в полуфинал этого мало. Дания по уровню организации игры и качеству позиционного наступления на несколько порядков сильнее и стабильнее нынешней Франции, Бельгии или Нидерландов. Подопечные Каспера Юлманда разрывают все статистические метрики и поражают экспертов тонкостью работы во всех зонах – в одних только перемещениях Дамсгора тактики больше, чем у половины сборных на Евро.

Дания вообще не разваливается, если встречается с чем-то незнакомым и слишком крепким. "Красная гвардия" имеет в своем арсенале и дальние удары (команда лидирует по голам с дистанции), и 4-5 различных схем, и гибридные позиции, и кадровую вариативность на всех позициях. Чехия же является эффективным, но простым коллективом, который играет в одной манере и трудно чувствует себя при игре на мяче.

Учитывая все преимущества сборной Дании, наиболее вероятным итогом поединка кажется победа скандинавов. Не разгромная, но уверенная.

Дания вышла в 1/4 финала Евро, разбомбив Уэльс: Каспер Юлманд умеет все, магия дальних ударов, триумф Дольберга и Меле