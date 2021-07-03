Збірна Чехії вражає своєю містично-циклічною природою. Із 1992 року "народна команда" чергує провальний виступ на чемпіонаті Європи з надзвичайно успішними, а на нинішньому Євро "пивовари" повертають свій 2004-й – тоді вони теж переграли Нідерланди (щоправда, у групі), а в чвертьфіналі чехи зустрілися з Данією. Навіть на індивідуальному рівні історія повторюється: 17 років тому найкращим бомбардиром турніру став чех Мілан Барош, який забив 5 голів – сьогодні ж до цього статусу рветься чех Патрік Шик, в активі якого вже 4 м'ячі. Залишилось забити всього один раз.

Чехія вибила Нідерланди з Євро-2020: розплата де Бура за невирішені проблеми, найкращий матч Голеша і шикарний Шик

У 2004-му агресивний футбол Чехії вилився у розгром данців, однак сьогодні повірити в подібне завершення матчу важко. Справа не тільки у потужності нинішньої "червоної гвардії", а й у стилі "народної команди" – вона поступається в класі більшості учасників плей-офф Євро-2020, а особливо сильно колектив просідає в роботі з м'ячем. Підопічні Ярослава Шилгави не провели жодного розрізного пасу на турнірі та йдуть серед аутсайдерів за кількістю обіграшів на дриблінгу, а весь креатив зводиться до флангових проходів, вривань опорників у штрафний та подач.

Із таким футболом чехам не світила б і 1/8 фіналу, але у них в арсеналі є дві грізні зброї – агресивний пресинг та ігрова дисципліна. На груповому етапі "народна команда" трималася на рівних з Австрією за числом пресинг-дій на чужій третині, а грамотна робота за персональними орієнтуваннями допомогла перемогти Нідерланди в плей-офф.

Підопічні Ярослав Шилгави сміливо накривали "ораньє" на старті розіграшів, а по ходу просування їхньої атаки Барак і Голеш не відпускали від себе де Йонга та Вейналдума. Як наслідок, Френкі майже всі передачі віддав назад, Джіні виконав всього 1 дотик у штрафному, Де Лігт вилучився під тиском Шика, а нідерландці створили всього 1 реальний момент, програвши з рахунком 0:2.

Чехи не створюють великої кількості моментів, але прекрасна реалізація та вміння нівелювати сильні сторони суперника витягують команду. Проблема полягає в тому, що на Данію хорошого стартового плану замало – тут необхідно бути супергнучким.

"Червона гвардія" лишень у матчі проти Уельса в 1/8 фіналу використала 4 схеми, не враховуючи зміни флангів фулбеками та переведення Крістенсена з центру в опорну зону й назад у рамках однієї моделі. Аналогічна картина спостерігалася і з Бельгією, і з Росією. Підготуватись до колективу Каспера Юлманда дуже непросто, а реагувати на ходи по ходу зустрічі ще важче.

Тактичну гнучкість Данія добиває створенням великої кількості надзвичайно якісних моментів. За середнім показником очікуваних голів "червона гвардія" на Євро-2020 йде другою (1,95 xG, більше тільки у Нідерландів та Іспаніі), за якістю реалізації – четвертою (різниця між очікуваними й реальними голами становить +1,2 xG). За останні 2 матчі скандинави викинули аж 32 удари на 5,8 xG, забивши 8 голів. На груповому етапі данці теж йшли у топ-3 команд за всіма атакувальними метриками. Цей колектив надзвичайно агресивний і при цьому організований.

Чехи з настільки потужними суперниками ще не зустрічалися. Щонайважливіше, у Данії навіть не помітно явних слабких місць – про них можна лишень здогадуватись. Зокрема, викликають питання щодо роботи проти якісного середнього блоку – "червону гвардію" в перші 20-30 хвилин дуже якісно стримували росіяни та валлійці. На щастя для Каспера Юлманда, його візаві не змогли нічого відповісти на зміну тактики з боку скандинавів, але Ярослав Шилгави вважається фахівцем із побудови середніх блоків. Його збірна виграла центр поля у Нідерландів, тож сьогодні нас очікує дуже цікава битва.

Кадрова ситуація

Збірна Чехії отримала одразу дві позитивні новини перед матчем проти Данії – з дискваліфікації повернувся основний лівий захисник Боржіл, а капітан Даріда залікував травму. Інших проблем у таборі "народної команди" немає, однак у Ярослава Шилгави тепер є головний біль щодо стартового складу – Барак і Кадержабек чудово зарекомендували себе з Нідерландами. Чи стане їх змінювати тренерський штаб? Увечері дізнаємось, але вихід кепа у старті таки можна спрогнозувати.

У данців аналогічна ситуація – Васс і Поульсен одужали, повернувшись у загальну групу, однак місця в основі їм тепер ніхто не гарантує. Занадто сильно в 1/8 фіналі зіграли Ларсен і Дольберг. Під питанням була участь К'яера, якого травмували у поєдинку з Уельсом, але капітан вже встиг відновитися – його готують під старт. Дискваліфікованих у складі "червоної гвардії" немає.

Орієнтовні склади на матч Чехія – Данія

Чехія: Вацлік – Цоуфал, Челюстка, Калас, Боржіл – Голеш, Соучек – Масопуст, Даріда, Шевчік – Шик

Данія: Шмейхель – Крістенсен, К'яер, Вестергор – Васс, Ділейні, Хьойберг, Меле – Дамсгор, Брейтвейт – Дольберг

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Після вильоту Нідерландів і Франції говорити про якийсь статус фаворитів протистояння смішно. На Євро-2020 кожен може винести кожного – і в цьому полягає головна надія збірної Чехії. Якщо ж відійти від лірики, то все буде залежати від якості середнього блоку та якості пресингу, а також від здатності адаптуватись під тактичні перестановки данців. Перемога над "ораньє" показала, що підопічні Ярослава Шилгави здатні перекрити кисень будь-якому супернику.

З огляду на цей факт, прогнозувати якийсь розгром "народної команди" не варто. Чехія не пропускала на турнірі більше одного гола й навряд чи посиплеться сьогодні – втім, для проходу в півфінал цього замало. Данія за рівнем організації гри та якістю позиційного наступу на кілька порядків сильніша й стабільніша за нинішню Францію, Бельгію чи Нідерланди. Підопічні Каспера Юлманда розривають усі статистичні метрики й вражають експертів тонкістю роботи у всіх зонах – в одних лишень переміщеннях Дамсгора тактики більше, ніж у половини збірних на Євро.

Данія взагалі не розвалюється, якщо зустрічається з чимось незнайомим і занадто міцним. "Червона гвардія" має в своєму арсеналі і дальні удари (команда лідирує за голами з дистанції), і 4-5 різних схем, і гібридні позиції, і кадрову варіативність на всіх позиціях. Чехія ж є ефективним, але простим колективом, який грає в одній манері й важко почувається при грі на м'ячі.

Враховуючи всі переваги збірної Данії, найбільш вірогідним підсумком поєдинку здається перемога скандинавів. Не розгромна, але впевнена.

Данія вийшла в 1/4 фіналу Євро, розбомбивши Уельс: Каспер Юлманд вміє все, магія дальніх ударів, тріумф Дольберга і Меле