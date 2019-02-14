Чех признался, с каким трофеем хочет завершить карьеру

Голкипер Арсенала Петр Чех хочет завершить карьеру футболиста с золотой медалью на груди.

36-летний голкипер Арсенала Петр Чех ранее объявил о завершении карьеры после сезона 2018/19. Однако легендарный вратарь не намерен вешать перчатки на гвоздь без последнего трофея.

Чех может вернуться в Челси после завершения карьеры

"Да, это последняя Лига Европы для меня. Но я тренируюсь с командой каждый день. Не думаю о том, что это моя последняя игра. Очевидно, я хочу показать лучшее выступление. Хочу побеждать вместе с командой.

Конечно, победа в Лиге Европы – идеальный сценарий для того, чтобы завершить карьеру. Мы стремимся побеждать в каждой игре. Выигрыш Лиги Европы стал бы замечательным воспоминанием для каждого игрока. Тем более вы можете забронировать место в Лиге чемпионов", – цитирует Чеха официальный сайт клуба.

Напомним, Арсенал встретится с белорусским БАТЭ на стадии 1/16 финала Лиги Европы. Первый поединок состоится 14 февраля, начало в 20:00.

"Ми розтрощили Динамо – 5:0". Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу, – ним марили Арсенал та Рома