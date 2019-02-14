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Чех зізнався, з яким трофеєм хоче завершити кар'єру

00:40 97 Читать на русском
Чех зізнався, з яким трофеєм хоче завершити кар'єру
Петр Чех / Фото ФК Арсенал

Голкіпер Арсенала Петр Чех хоче покинути кар'єру футболіста із золотою медаллю на грудях.

36-річний голкіпер Арсенала Петр Чех раніше оголосив про завершення кар'єри після сезону 2018/19. Проте легендарний воротар не має наміру вішати рукавиці на цвях без останнього трофею.

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"Так, це остання Ліга Європи для мене. Але я тренуюся з командою кожен день. Не думаю про те, що це моя остання гра. Очевидно, я хочу показати найкращий виступ. Хочу перемагати разом з командою.

Звичайно, перемога в Лізі Європи – ідеальний сценарій для того, щоб завершити кар'єру. Ми прагнемо перемагати в кожній грі. Виграш Ліги Європи став би чудовим спогадом для кожного гравця. Тим більше ви можете забронювати місце в Лізі чемпіонів", – цитує Чеха офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Арсенал зустрінеться з білоруським БАТЕ на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший поєдинок відбудеться 14 лютого, початок о 20:00.

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Ліга Європи1/16 фіналу

БАТЕ - Арсенал: Четвер 14 лютого 2019

БАТЕ
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БАТЕ - Арсенал Петр Чех Петр Чех Арсенал Арсенал Ліга Європи
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