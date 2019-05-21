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Чех летом вернется в Челси

21 мая 22:38 333 Читати українською
Чех летом вернется в Челси
Петр Чех / Reuters

Легенда Челси Петр Чех станет спортивным директором команды в следующем сезоне.

Челси предложил высокую должность своему бывшему голкиперу, информирует Sky Sports.

Челси официально представил Пулишича

В Челси Чех станет спортивным директором. Легендарный вратарь выступал за "аристократов" с 2004 по 2015 год. Четыре раза он становился чемпионом Англии и выигрывал Кубок страны, трижды – Кубок английской лиги. В 2012 году чешский голкипер помог «синим» выиграть Лигу чемпионов, а в 2013-м – Лигу Европы.

Ранее голкипер Арсенала объявил, что сезон 2018/19 станет последним в его карьере игрока.

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Англия Челси Челси Петр Чех Петр Чех
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