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Чех влітку повернеться до Челсі

21 травня 22:38 2464 Читать на русском
Чех влітку повернеться до Челсі
Петр Чех / Reuters

Легенда Челсі Петр Чех стане спортивним директором команди у наступному сезоні.

Челсі запропонував високу посаду своєму колишньому голкіперові, інформує Sky Sports.

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У Челсі Чех стане спортивним директором. Легендарний воротар виступав за "аристократів" з 2004 по 2015 рік. Чотири рази він ставав чемпіоном Англії і вигравав Кубок країни, тричі – Кубок англійської ліги. У 2012 році чеський голкіпер допоміг «синім» виграти Лігу чемпіонів, а в 2013-му – Лігу Європи.

Раніше голкіпер Арсенала оголосив, що сезон 2018/19 стане останнім у його кар'єрі гравця.

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Англія Челсі Челсі Петр Чех Петр Чех
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