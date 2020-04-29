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"Чего стесняешься, обезьяна, возьми еще!": Алиева выгнали из Динамо за глупую шутку в адрес одноклубника

13:30 114 Читати українською
"Чего стесняешься, обезьяна, возьми еще!": Алиева выгнали из Динамо за глупую шутку в адрес одноклубника
Александр Алиев / Сайт Динамо

Известный российский журналист и комментатор Алексей Андронов назвал причины напряженных отношений Валерия Газзаева и Александра Алиева периода совместной работы в Динамо.

"Точка невозврата была пройдена во время обеда на предматчевом заезде на базе. Кстати, знаю я это не от Газзаева, он не хотел "выпускать" эту историю в паблик. Алиева ждал колоссальный (50% от месячной зарплаты) штраф и уход из клуба .

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Играл в Динамо тогда нигерийский защитник Айила Юссуф, ничего не подозревая, подошел к блюду с макаронами. Положил себе тарелку, посыпал сыром, полил маслом и пошел на свое место. В блюде оставалось немного макарон. Алиев схватил блюдо, догнал Юссуфа, и высыпал ему остатки в тарелку с криками "Чего стесняешься, обезьяна, возьми еще!". Когда он пришел поставить блюдо на место, сотрудница столовой уже принесла новое, свежее, полное. Сказать, что Газзаев был в шоке – не сказать ничего", – написал Андронов в своем Telegram-канале.

Напомним, Газзаев тренировал Динамо в сезоне 2009/10, посреди которого Алиева и продали в московский Локомотив.

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Айила Юссуф Айила Юссуф Александр Алиев Александр Алиев Динамо Киев Динамо Киев Алексей Андронов Валерий Газзаев
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