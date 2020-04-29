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"Чого соромишся, мавпо, візьми ще!": Алієва вигнали з Динамо за дурний жарт на адресу одноклубника

29 квітня 13:26 20915 Читать на русском
"Чого соромишся, мавпо, візьми ще!": Алієва вигнали з Динамо за дурний жарт на адресу одноклубника
Олександр Алієв / Сайт Динамо

Відомий російський журналіст та коментатор Олексій Андронов назвав причини напружених стосунків Валерія Газзаєва та Олександра Алієва періоду спільної роботи в Динамо.

"Точка неповернення була пройдена під час обіду на передматчевому заїзді на базі. До речі, знаю я це не від Газзаєва, він не хотів "випускати" цю історію в паблік. Алієва чекав колосальний (50% від місячної зарплати) штраф і відхід з клубу.

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Грав в Динамо тоді нігерійський захисник Аїла Юссуф, який нічого не підозрюючи, підійшов до страви з макаронами. Поклав собі тарілку, посипав сиром, полив маслом і пішов на своє місце. У страві залишалося трохи макаронів. Алієв схопив блюдо, наздогнав Юссуфа, і висипав йому залишки в тарілку з криками "Чого соромишся, мавпо, візьми ще!". Коли він прийшов поставити блюдо на місце, співробітниця їдальні вже принесла нове, свіже, повне. Сказати, що Газзаєв був в шоці – не сказати нічого", – написав Андронов у власному Telegram-каналі.

Нагадаємо, Газзаєв тренував Динамо у сезоні 2009/10, посеред якого Алієва і продали в московський Локомотив.

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Теги
Динамо Динамо Аїла Юссуф Аїла Юссуф Олександр Алієв Олександр Алієв Олексій Андронов Валерій Газзаєв
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