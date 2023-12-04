"Я уверен в одном: зимний чемпионат мира не пошел на пользу футболу, и было бы неразумно рассматривать возможность его повторения, поскольку это создает нагрузку на расписание соревнований и национальных лиг", – цитирует Чеферина Kicker.

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Напомним, что ЧМ-2022 в Катаре впервые в истории состоялся зимой – чтобы футболисты смогли перенести жару. На проведение ЧМ-2034 претендует Саудовская Аравия, которая, скорее всего, его получит.

На время ЧМ-2022 ряд элитных европейских чемпионатов были приостановлены, а после своего возобновления многие топ-команды выступали аномально нестабильно.

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