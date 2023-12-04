"Я впевнений в одному: зимовий чемпіонат світу не пішов на користь футболу, і було б нерозумно розглядати можливість його повторення, оскільки це створює навантаження на розклад змагань і національних ліг", – цитує Чеферіна Kicker.

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Нагадаємо, що ЧС-2022 у Катарі вперше в історії відбувся взимку – щоб футболісти змогли перенести спеку. На проведення ЧС-2034 претендує Саудівська Аравія, яка, найімовірніше, його отримає.

На час ЧС-2022 низку елітних європейських чемпіонатів було призупинено, а після свого відновлення багато топ-команд виступали аномально нестабільно.

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