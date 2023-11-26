В матче 1/4 финала МЛС Коламбус Крю на выезде дожал Орландо Сити (2:0). Читайте отчет об игре и смотрите видео голов на "Футбол 24".

МЛС, 1/4 финала

Орландо Сити – Коламбус Крю – 0:2

Голы: Рамирес, 90+3, Кучо, 118

Удаление: Шлегель, 77 (Орландо, вторая желтая карточка)

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Орландо Сити дома не сумел дать бой Коламбус Крю. Оба тайма прошли без голов и арбитр назначил дополнительное время – судьба полуфинала определялась в одноматчевом противостоянии. Несколько облегчало Коламбусу задачу численное преимущество – за 10 минут до завершения основной части хозяева остались в меньшинстве.

Рамирес на 93-й сумел вывести гостей вперед, замкнув прострел на дальней штанге. На последние 15 минут защищать шаткий счет на поле вышел украинский защитник Евгений Чеберко и выполнил свою работу на отлично. В конце встречи Кучо, который в свое время успел поиграть за английский Уотфорд и испанские Уэску, Мальорку и Хетафе, "включил Кейна" и почти с центра поля удвоил преимущество своей команды.

В полуфинале команда Чеберка сыграет с Цинциннати, который в параллельном матче минимально одолел Филадельфию Юнион (1:0). К слову, Коламбус Крю дважды в истории становился победителем МЛС – в 2008 и 2020 годах.

Напомним, в текущем сезоне Чеберко провел за американцев 9 матчей, результативными действиями не отличался. Его контракт с представителем Огайо действует до 31 декабря 2026 года.

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