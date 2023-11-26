У матчі 1/4 фіналу МЛС Коламбус Крю на виїзді дотис Орландо Сіті (2:0). Читайте звіт про гру та дивіться відео голів на "Футбол 24".

МЛС, 1/4 фіналу

Орландо Сіті – Коламбус Крю – 0:2

Голи: Рамірес, 90+3, Кучо, 118

Вилучення: Шлегель, 77 (Орландо, друга жовта картка)

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Орландо Сіті вдома не зумів дати бій Коламбус Крю. Обидва тайми минули без голів і арбітр призначив додатковий час – доля півфіналу визначалась в одноматчевому протистоянні. Дещо полегшувала Коламбусу завдання чисельна перевага – за 10 хвилин до завершення основної частини господарі залишились у меншості.

Рамірес на 93-й зумів вивести гостей вперед, замкнувши простріл на дальній стійці. На останні 15 хвилин захищати хиткий рахунок на поле вийшов український захисник Євген Чеберко і виконав свою роботу на відмінно. Наприкінці зустрічі Кучо, який свого часу встиг пограти за англійський Уотфорд та іспанські Уеску, Мальорку та Хетафе, "увімкнув Кейна" і майже з центра поля подвоїв перевагу своєї команди.

У півфіналі команда Чеберка зіграє з Цинциннаті, який у паралельному матчі мінімально здолав Філадельфію Юніон (1:0). До слова, Коламбус Крю двічі в історії ставав переможцем МЛС – у 2008 та 2020 роках.

Нагадаємо, у поточному сезоні Чеберко провів за американців 9 матчів, результативними діями не відзначався. Його контракт з представником Огайо чинний до 31 грудня 2026 року.

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