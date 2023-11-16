Один из лидеров сборной Турции Хакан Чалханоглу пропустил тренировку своей национальной сборной из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Федерация футбола Турции.

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По официальной информации, турецкий футболист подхватил инфекцию верхних дыхательных путей.

Напомним, 18 ноября Турция сыграет товарищеский матч со сборной Германии. 21 ноября состоится выездной матч квалификации Евро-2024 с Уэльсом. Стоит отметить, что сборная Турции уже обеспечила себе выход на Евро.