Чалханоглу подхватил вирусную инфекцию – лидер сборной Турции рискует пропустить заключительные матчи отбора к Евро-2024
14:09 - Читати українською
Полузащитник Интера Хакан Чалханоглу пропустил последнюю тренировку национальной команды. Футболист подхватил инфекцию.
Один из лидеров сборной Турции Хакан Чалханоглу пропустил тренировку своей национальной сборной из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Федерация футбола Турции.
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По официальной информации, турецкий футболист подхватил инфекцию верхних дыхательных путей.
Напомним, 18 ноября Турция сыграет товарищеский матч со сборной Германии. 21 ноября состоится выездной матч квалификации Евро-2024 с Уэльсом. Стоит отметить, что сборная Турции уже обеспечила себе выход на Евро.
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