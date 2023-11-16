Чалханоглу підхопив вірусну інфекцію – лідер збірної Туреччини ризикує пропустити заключні матчі відбору до Євро-2024
14:09 - Читать на русском
Півзахисник Хакан Чалханоглу пропустив останнє тренування національної команди. Футболіст підхопив інфекцію.
Один з лідерів збірної Туреччини Хакан Чалханоглу пропустив тренування своєї національної збірної через проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє Федерація футболу Туреччини.
"Український агент" розсекретив кадрові втрати Лехії на таємний спаринг з командою Реброва
За офіційною інформацією, турецький футболіст підхопив інфекцію верхніх дихальних шляхів.
Нагадаємо, 18 листопада Туреччина зіграє товариський матч зі збірною Німеччини. 21 листопада відбудеться виїзний матч кваліфікації Євро-2024 з Уельсом. Варто зазначити, збірна Туреччини вже забезпечила собі вихід на Євро.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter