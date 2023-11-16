Один з лідерів збірної Туреччини Хакан Чалханоглу пропустив тренування своєї національної збірної через проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє Федерація футболу Туреччини.

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За офіційною інформацією, турецький футболіст підхопив інфекцію верхніх дихальних шляхів.

Нагадаємо, 18 листопада Туреччина зіграє товариський матч зі збірною Німеччини. 21 листопада відбудеться виїзний матч кваліфікації Євро-2024 з Уельсом. Варто зазначити, збірна Туреччини вже забезпечила собі вихід на Євро.