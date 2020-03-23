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Бывший владелец Интера Моратти хочет приобрести другой итальянский клуб

21:25 116 Читати українською
Бывший владелец Интера Моратти хочет приобрести другой итальянский клуб
Массимо Моратти / Getty Images

Экс-глава "нерадзурри" Массимо Моратти планирует вернуться в футбольный бизнес и приобрести клуб Серии Б.

74-летний бизнесмен хочет стать владельцем контрольного пакета акций Кремонезе, информирует Corriere dello Sport. Клуб сейчас занимает 17 место во втором по рангу дивизионе чемпионата Италии.

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Напомним, семья Моратти владела акциями Интера в течение нескольких десятилетий. В 2013 году контрольный пакет акций итальянского клуба приобрел бизнесмен из Индонезии Эрик Тохир. Впоследствии он продал его китайской компании Sunning Group, которая сейчас владеет Интером.

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Интер Интер Италия Массимо Моратти Кремонезе Кремонезе
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