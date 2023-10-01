Кристал Пелас одержал минимальную победу над Манчестер Юнайтед в рамках 7-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Манкунианцы застряли в середине турнирной таблицы АПЛ, проиграв три из четырех последних матчей. Очередным обидчиком "Красных дьяволов" стал Кристал Пелас, обыгравший фаворита благодаря роскошному голу Йоахима Андерсена.

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Эта победа оказалась знаковой для менеджера "орлов" Роя Ходжона. 76-летний специалист стал первым тренером в истории, который имеет серию из 5 матчей подряд на Олд Траффорд без поражений (3 победы и 2 ничьи).