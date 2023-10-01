Крістал Пелас здобув мінімальну перемогу над Манчестер Юнайтед в рамках 7-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Манкуніанці застрягли в середині турнірної таблиці АПЛ, програвши три з чотирьох останніх матчів. Черговим кривдником "Червоних дияволів" став Крістал Пелас, який обіграв фаворита завдяки розкішному голу Йоахіма Андерсена.

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Ця перемога виявилася знаковою для менеджера "орлів" Роя Ходжона. 76-річний фахівець став першим тренером в історії, який має серію з 5 матчів поспіль на Олд Траффорд без жодної поразки (3 перемоги і 2 нічиї).