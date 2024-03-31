Эредивизи, 27 тур

Неймеген – ПСВ – 3:1

Голы: Шёне, 43 (пен), Сано, 49, Соу, 63 – Бакайоко, 20

ПСВ под руководством Петера Боса мчится к чемпионству. Тренера Ярмоленко времен Дортмунда поставил команде красивый и эффективный футбол. ПСВ не знал поражений в чемпионате с января прошлого года. 42-матчевая беспроигрышная серия оборвалась в субботу. Неймеген обыграл ПСВ в 27 туре Эредивизи.

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Самый интересный эпизод случился в конце матча – дуэль бывших игроков Барселоны. Яспер Силлессен потащил пенальти от Люка де Йонга. Форвард уже месяц не забивает, а для голкипера этот сейв на 11-метровом стал первым после возвращения в Нидерланды.

Силлессен после игры ответил журналисту, который его критиковал: "Ты смеялся надо мной. Я видел твой подкаст. Ты говорил, что я слепо прыгаю в угол. Теперь я парировал пенальти, теперь я могу посмеяться".

ПСВ уже не упустил титул. Эйндховен лидирует в чемпионате, имея 10 очков преимущества над Фейеноордом.