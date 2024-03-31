ПСВ не вдалося пройти чемпіонат Нідерландів без поразок. У 27 турі команда зазнала першої невдачі.

Ередивізі, 27-й тур

Неймеген – ПСВ – 3:1

Голи: Шьоне, 43 (пен), Сано, 49, Соу, 63 – Бакайоко, 20

Санчо красивим голом вивів Борусію Д в 1/4 Ліги чемпіонів – колишній тренер Ярмоленка знову страждає в Дортмунді

ПСВ під керівництвом Петера Боса мчить до чемпіонства. Тренера Ярмоленка часів Дортмунда поставив команді красивий і ефективний футбол. ПСВ не знав поразок у чемпіонаті з січня минулого року. 42-матчева безпрограшна серія обірвалася в суботу. Неймеген обіграв ПСВ у 27 турі Ередивізі.

Найцікавіший епізод трапився наприкінці матчу – дуель колишніх гравців Барселони. Яспер Сіллессен потягнув пенальті від Люка де Йонга. Форвард вже місяць не забиває, а для голкіпера цей сейв на 11-метровому став першим після повернення в Нідерланди.

Сіллессен після гри відповів журналісту, який його критикував: "Ти сміявся з мене. Я бачив твій подкаст. Ти казав, що я сліпо стрибаю в кут. Тепер я парирував пенальті, тепер я можу посміятися".

ПСВ вже не втратить титул. Ейндховен лідирує в чемпіонаті, маючи 10 очок переваги над Фейєнордом.