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Бывший тренер Челси и победитель ЛЧ возглавил Трабзонспор, где выступает экс-звезда Металлиста

16:52 - Читати українською
Бывший тренер Челси и победитель ЛЧ возглавил Трабзонспор, где выступает экс-звезда Металлиста
Эдди Ньютон / ФК Трабзонспор

Вице-чемпион Турции получил нового главного тренера. Им стал Эдди Ньютон, который в свое время работал в Челси и выигрывал Лигу чемпионов.

Трабзонспор объявил о назначении Эдди Ньютона главным тренером. На этом посту 48-летний англичанин сменил Хюсейна Чимшира, ассистентом которого раньше работал. Об этом информирует официальный сайт клуба.

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Ньютон известен по своей работе в Челси, в котором работал ассистентом Роберто Ди Маттео, Карло Анчелотти, Жозе Моуринью и других тренеров. В статусе игрока провел в лондонском клубе почти 9 лет.

Заметим, Трабзонспор занял второе место в Суперлиге в сезоне 2019/20, но не будет играть в еврокубках в связи с дисквалификацией. В команде выступает Хосе Эрнесто Соса – бывший лидер Металлиста.

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Теги
Челси Челси Трабзонспор Трабзонспор Турция Эдди Эдди Ньютон
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