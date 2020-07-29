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Турция приняла решение о расширении Суперлиги – команды Кравца и еще одного динамовца избегут вылета

14:19 - Читати українською
Турция приняла решение о расширении Суперлиги – команды Кравца и еще одного динамовца избегут вылета
Артем Кравец в составе Кайсериспора / официальный сайт клуба

Клубы Суперлиги согласовали историческое решение об изменении количества участников элитного дивизиона на следующий сезон.

В сезоне 2020/21 турецкая Суперлига будет насчитывать 21 команду. Это 18 участников предыдущего чемпионата и 3 команды из второго дивизиона, которые завоюют право повыситься в классе.

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Ассоциация клубов уже приняла данное решение. Ожидается, что сегодня Турецкий футбольный союз совместно с министром спорта страны официально утвердят его, сообщает Fanatik.

Таким образом, в сезоне 2020/21 в элитном дивизионе Турции будет играть 21 команда, 4 из которых вылетят, а поднимутся 3. В следующих кампаниях Суперлига будет насчитывать 20 участников. Данное решение принято из-за пандемии коронавируса, которая повлияла на все футбольные соревнования, а также с целью повышения конкуренции в чемпионате.

Соответственно, Кайсериспор, Анкарагюджю и Ени Малатьяспор, которые должны были покинуть Суперлигу, остаются в элите. В составе Кайсериспора выступает Артем Кравец (8 голов в сезоне), а за Анкарагюджю недавно играл Жерсон Родригес, но форварда Динамо выгнали из команды за драку с одноклубником.

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Украинцы за рубежом Йени Малатьяспор Йени Малатьяспор Жерсон Жерсон Родригес Анкарагюджю Анкарагюджю Артем Артем Кравец Турция Кайсериспор Кайсериспор
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