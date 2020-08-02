Колишній тренер Челсі та переможець ЛЧ очолив Трабзонспор, де виступає екс-зірка Металіста

Віце-чемпіон Туреччини отримав нового головного тренера. Ним став Едді Ньютон, який свого часу працював у Челсі та вигравав Лігу чемпіонів.

Трабзонспор оголосив про призначення Едді Ньютона головним тренером. На цій посаді 48-річний англієць змінив Хюсейна Чимшира, асистентом якого раніше працював. Про це інформує офіційний сайт клубу.

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Ньютон відомий за своєю роботою в Челсі, у якому працював асистентом Роберто Ді Маттео, Карло Анчелотті, Жозе Моурінью та інших тренерів. У статусі гравця провів у лондонському клубі майже 9 років.

Зауважимо, Трабзонспор посів друге місце в Суперлізі у сезоні 2019/20, але не буде грати в єврокубках у зв'язку з дискваліфікацією. У команді виступає Хосе Ернесто Соса – колишній лідер Металіста.

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